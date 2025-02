CALCIO A 5. OR senza problemi. Bagnolo, che colpo!. Real: kappao amaro. Derby al Guastalla

Pokerissimo casalingo per l’OR Reggio Emilia (36), che regola 5-2 l’Energy Saving Futsal (12) e si conferma al vertice del campionato di Serie A2, oltre che sempre vittoriosa in stagione all’Arena Sport. Il punteggio è già in cassaforte a fine primo tempo, con un poker firmato da Mazzariol, Fation Halitjaha (doppietta) e Davide Mereu (foto); nella ripresa viene espulso Mazzariol e i brianzoli accorciano le distanze, poi è capitan Edinho a mettere in rete il quinto gol dei padroni di casa, che rimangono a +5 sull’MGM 2000 e salgono a +10 sul Cornedo (che ha una gara in meno), sconfitto 5-4 dal VDL Fiano Plus.

In Serie B colpo grosso per il Bagnolo calcio a 5 (21), che supera 5-3 in casa i bolognesi del Villafontana (30), secondi della classe, con doppietta di Conti; la classifica è cortissima e la Real Casalgrandese (18) scivola al penultimo posto con lo stop di misura 1-0 sul campo del Boca Livorno (27), terzo.

In Serie C1 il derby è appannaggio del Futsal Guastalla (22), che supera 5-4 il Futsal Shqiponja e lo aggancia in classifica, trascinato dal tris di Grillo; le altre reti dei padroni di casa sono di Verona e Orrù, mentre dall’altra parte non sono sufficienti le marcature di Sula (2), Geraci, oltre ad un’autorete.

In Serie C2, infine, pari esterno dei Phoenix Cavriago (17), che impattano 1-1 con l’Emilia Futsal Academy (18).