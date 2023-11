Calcio a 5. Pareggio beffa per l’OR. In Serie B primo successo per la Real Casalgrandese OR Reggio Emilia e Real Casalgrandese vincono rispettivamente 5-5 e 4-3 in Serie A2 e B. Futsal Guastalla e Futsal Shqiponja vincono 4-2 in Serie C2, portandosi a -2 dalla vetta.