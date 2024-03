Calcio a 5. Pareggio per l’OR. In C2 il derby è dello Shqiponja

Pari casalingo per l’OR (36), che impatta 3-3 con l’History Roma 3Z (17) al termine di una gara in altalena e fallisce l’appuntamento con la terza vittoria di fila. Meglio gli ospiti in avvio, con un duplice vantaggio firmato dal dischetto da Giubilei e da un’autorete di Arduini, poi nella seconda parte del primo tempo l’OR ribalta il risultato con doppietta di Ruggiero e singola di Mazzariol. A 2’ dalla fine il pari capitolino, ancora ad opera di Giubilei: gli uomini di Margini mantengono comunque saldo il secondo posto nella classifica di A2, a +5 sulla Dozzese.

In Serie B il Bagnolo (29) cade 5-2 in casa con la capolista Pontedera (45) ma riesce a mantenere il quinto posto e a restare in zona playoff; interrompe la serie positiva, invece, la Real Casalgrandese (27), sconfitta 5-3 dalla Sangiovannese (28) che la scavalca in graduatoria. In Toscana agli uomini di Checa, non basta la doppietta di Ben Saad.

In Serie C2 il derby è appannaggio del Futsal Shqiponja (40), che regola 3-0 a Castelnovo Sotto il Futsal Guastalla (36), terzo della classe, e blinda così la seconda piazza: a decidere il match è la doppietta di Kabashi, dopo il gol del provvisorio vantaggio firmato da Geraci.