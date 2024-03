Calcio a 5. Potenza Picena corsaro a Roma

Trasferta dolce trasferta per la Kappabi Futsal Potenza Picena nella Capitale dove la formazione neopromossa in A2 di calcio a5 ha centrato il secondo successo esterno consecutivo battendo 3-4 la Roma 3Z History. Un blitz col gioco ma anche con la grinta, perché i potentini avevano chiuso 2-3 all’intervallo meritando in realtà molto di più. Poi a 3’ dalla fine del match ecco il pari dei romani con il portiere di movimento. Una mazzata, ma con la stessa mossa la Kappabi è riuscita quasi allo scadere a siglare con Carnevali la rete del 3-4. Approfittando del turno di riposo del Russi, da questo weekend il team allenato dal duo Moro-Nikinha si è ripreso il 5° posto in orbita playoff. In serie B invece solo brutte notizie o quasi. Il Cus Macerata ha perso male in casa lo scontro salvezza col Cerreto d’Esi 3-8 subendo anche il sorpasso. Ora gli universitari sono terz’ultimi. Il Recanati terzo in classifica non è riuscito a battere in riva all’Adriatico il Sangiorgio fanalino di coda e si è dovuto accontentare del 3-3.

Andrea Scoppa