Calcio a 5. Recanati, terza vittoria su tre gare. È in testa alla serie B nazionale

Recanati ci ha preso gusto con le vittorie di misura! La terza affermazione su tre incontri, tutte col minimo scarto, ha proiettato i giallorossi in vetta alla B nazionale di calcio a5. I giallorossi sono al comando a punteggio pieno, 9 punti assieme agli umbri del Grifoni. L’ultimo successo è giunto per 6-5 contro il Cus Ancona grazie allo scatenato Zacheo, autore di una tripletta, alla doppietta di Maione e alla rete di Morresi. Di contro l’altra compagine del territorio, il Cus Macerata, è esattamente dalla parte opposta del tabellone. Gli universitari sono rimasti a zero, ultimi in coabitazione col Cerreto d’Esi, dopo aver subito il terzo stop di questo avvio di torneo. Stavolta lo stop è stato imposto a Corinaldo dai locali che hanno avuto la meglio 6-2 sfruttando anche i troppi gol mangiati dai cussini. In C1, massimo livello regionale, da segnalare il blitz 7-8 del Tre Torri a Macerata contro l’Invita e così i sarnanesi rimangono al secondo posto a -5 dalla capolista Nuova Juventina.

Andrea Scoppa