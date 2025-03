Calcio a 5, Reggio fa festa per la goleada della nazionale

Reggio Emilia, 6 marzo 2025 – Dominio azzurro al PalaFanticini, per la gioia dei mille spettatori, di tutte le età, accorsi per vedere dal vivo la nazionale di calcio a 5. Malta, infatti, è ben poca cosa e regge una dozzina di minuti, prima di sciogliersi come neve al sole. Apre le marcature Motta, atleta dal sinistro mortifero, che colpisce su rimessa laterale di Merlim. Ancora da fallo laterale il raddoppio: stavolta è De Oliveira (30° gol in azzurro) a colpire, prima dell’uno-due di Molaro, che gioca col caschetto protettivo a causa di uno scontro rimediato in campionato. L’Italia accelera, con Malta inconsistente, e a metà gara è avanti 7-0, con Venancio, due volte, e il solito De Oliveira che partecipano alla festa.

Nella ripresa Dal Cin salva su una delle poche iniziative maltesi, poi arriva il tris di De Oliveira e il missile di Merlim, uno dei “senatori” azzurri. Nelle fila dell’Italia debutta Saponara, il ritmo va in calando ma ancora Merlim colpisce il legno con una violenta conclusione da fuori e sulla traiettoria arriva la sfortunata deviazione di Maikinho per il 10-0; nel finale Donin fa toccare ai suoi quota 11, prima del gol della bandiera avversaria siglato dal portiere di movimento Zammit, primo gol maltese nelle qualificazioni. Tra 5 giorni il return match, tappa interlocutoria prima che in aprile, in Bielorussia, vada in scena una sfida chiave per il cammino verso l’Europeo, contro un’avversaria capace di strappare il 2-2 nel match d’andata agli azzurri e che con loro divide il primato in graduatoria. Nel frattempo l’Italia si gode la serata reggiana, con tanti ragazzi corsi ad applaudire l’azzurro e che, di certo, si sono divertiti.

Il tabellino

ITALIA 11 MALTA 1

ITALIA: Dalcin, Molaro, Italo Rosseti, Venancio, Donin, Musumeci, Merlim, De Oliveira, Motta, Saponara, Podda, Isgrò, Schiochet. All. Samperi.

MALTA: Mifsud, Ciancio, Sammut G., Borg L., Zammit, Maikinho, Gatt, Telisi, Cope, Schembri, Sammut C., Stayanov, Mangion, Adami. All. Dobre.

Arbitri: Wolf , Stauber e Subashi (crono: Piccolo).

Reti: 11’20” Motta (I), 13’11” e 17’59” De Oliveira (I), 13’52” e 14’26” Molaro (I), 14’40” e 19’16” Venancio (I); st 3’21” De Oliveira (I), 4’13” Merlim (I), 11’55” aut. Maikinho (I), 17’32” Donin (I), 19’39” Zammit (M).

Note: primo tempo 7-0. Ammoniti Borg e Cope.