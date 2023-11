CALCIO A 5. Rinviato il derby tra Prato e Pistoia

Niente derby oggi fra Prato Calcio a 5 e Nuova Comauto Pistoia. A differenza di quanto successo per la squadra maschile che è regolarmente scesa in campo in quel di Lucrezia nele Marche, le ragazze del club biancazzurro non giocheranno quella che per loro sarebbe stata la prima partita casalinga dopo ben tre trasferte consecutive del campionato di serie B girone B. Il match, che sarà disputato al Pala Kobilica, è stato rinviato per l’emergenza maltempo al 16 novembre, con fischio d’inizio alle ore 19.

M. M.