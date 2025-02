Calcio a 5. Ruggiero ’killer’ dell’OR: 400 gol in maglia granata

Quattrocento gol in 8 stagioni con la maglia granata. Giuseppe Ruggiero, per tutti il "killer", ha raggiunto un traguardo non banale nella vittoriosa trasferta dell’OR sul campo dell’Aosta, che ha permesso alla squadra cittadina di restare salda in vetta alla Serie A2. Per il classe 1992 è una bella soddisfazione.

Partiamo dall’inizio: qual è stato il primo gol in maglia OR? "Non posso dimenticarlo, perché è arrivato nel derby col Bagnolo: stagione 2016/17, calcio d’angolo di Merola e palla in rete".

Stavolta è stato tutto molto più semplice, con un tocco da 2 passi su assist di Edinho, ma il numero 400 è servito per vincere ad Aosta. "Non è stata una sfida semplice, visto che abbiamo trovato un avversario giovane e con tanta corsa. Siamo partiti con le gambe un po’ pesanti, forse complice anche il viaggio, poi dopo aver subito l’1-1 abbiamo sfruttato l’eurogol di Fation Halitjaha e siamo riusciti a far nostra la gara".

A chi dedica la rete numero 400? "Ai compagni, perché mi permettono nelle condizioni di segnare; non dimentico però tutti quelli che credono e hanno creduto in me, a partire dalla mia famiglia, oltre alla società, con la quale ho condiviso ben 8 stagioni".

Vincendo ad Aosta vi siete confermati in vetta: la A2 Elite è possibile? "Siamo primi senza aver perso una partita, ma è un campionato dove, se non si gioca con la giusta umiltà, si rischia di perdere terreno. Credo che la differenza rispetto ad MGM e Cornedo (attualmente a -5 e -7) stia nel minor numero di punti persi".

Sabato all’Arena Sport affronterete l’Energy Saving Futsal, terzultima della classe. "È una squadra che vuole salvarsi e tutti contro la capolista danno il massimo: l’OR dovrà pareggiare il loro entusiasmo e il loro agonismo, per continuare il percorso netto davanti ai nostri tifosi".