Calcio a 5: sbancato il campo di Morbegno della vicecapolista MGM 2000. Sagaria: "Gioia immensa». OR promossa con 2 gare di anticipo. Giocherà in Serie A2 Elite

MGM 2000: Iervolino, Grazioli, Romagnoli, Pais, Dos Santos, Marioli, Cosentino, Licco, Demico, Teramo, Tatonetti, De Carli. All. Parrilla.

OR REGGIO EMILIA: Piccioni, Homsi, Di Giorno, Mereu, Vissoto, Halitjaha V., Gregori, Santoriello, Ruggiero, Panico, Halitjaha F., Mazzariol. All. Margini.

Arbitri: Carnazza di Taranto e Mansueto di Treviso (Crono: Chirvasuta di Monza).

Reti: pt 0’34’’ Pais (M), 13’02’’ Halitjaha V. (OR), 14’43’’ Iacolino (M); st 0’33’’ Halitjaha F. (OR), 8’37’’ rig. Ruggiero (OR), 9’38’’ Cosentino (M), 9’32’’ Halitjaha F. (OR), 9’58’’ Demito (M), 19’23’’ Homsi (OR).

Note: espulso Pais (M) per doppia ammonizione al 8’37" st. Ammoniti Homsi, Halitjaha F. e Vissoto.

L’OR Reggio Emilia (49) sbanca Morbegno (Sondrio) e si aggiudica con 2 giornate d’anticipo il campionato di Serie A2, salendo in A2 Elite.

I granata si dimostrano, come sempre accaduto in stagione, più forti di qualsiasi evento e battono l’MGM 2000 (40) al termine di 40’ emozionanti e sempre in altalena: Margini deve rinunciare in extremis a capitan Edinho, infortunato, e dopo meno di 1’ i suoi sono sotto nel punteggio. Valtin Halitjaha, che indossa la fascia in luogo del compagno, si prende sulle spalle i compagni e impatta, ma l’MGM raddoppia a 5’ dall’intervallo con Iacolino.

Nella ripresa l’OR cambia passo: Fation Halitjaha firma il 2-2 in diagonale, Ruggiero fa tris su rigore, ma l’equilibrio regna sovrano fino al 4-4, dopo che lo stesso Fation aveva trovato il poker infortunandosi però alla caviglia. L’MGM schiera il portiere di movimento perché anche il pari non le basta e viene beffata al fotofinish dal colpo di testa di Homsi, che fa esplodere la festa granata.

Felicissimo il presidente Giuseppe Sagaria: "È stata una cavalcata fantastica, fatta di tanto lavoro e di duro sacrificio. Non so se abbia vinto la formazione più forte ma di certo ha vinto quella capace di essere più squadra. E noi lo siamo stati, a partire dallo staff per concludere con questo magnifico gruppo di giocatori. Qualche campionato l’ho vinto, ma questo è di certo tra i più belli".