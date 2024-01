Calcio a 5. Seconda vittoria di fila per Bagnolo. Casalgrande: stop

Seconda vittoria consecutiva per il Bagnolo (18), che torna a fare capolino nella zona playoff di Serie B. In via Anna Frank la squadra di Barozzi regola i toscani dell’Arpi Nova (13) col punteggio di 7-4 e aggancia la Sangiovannese al quinto posto della graduatoria: nelle fila locali in evidenza Neviani e Muto, autori di una doppietta a testa, mentre a completare lo score sono Pittella, Avino e Caccia. Si ferma, invece, la Real Casalgrandese (15): nel match esterno con la Mattagnanese, terza forza del torneo, i rosso-blu cadono 3-1, rendendo inutile la singola di Filadelfia.

Under 19 nazionale. Prosegue la marcia trionfale dell’OR (36), che festeggia per la 12esima volta in altrettanti match imponendosi 4-0 sul campo del Sant’Agata (10): nelle fila granata vanno a segno Fabricio, Felipe, Layco e Mereu.

B femminile. Oggi alle 14 il fanalino Bagnolo (1) impegnato in un difficile testa-coda con la Mediterranea (30), incontrastata dominatrice del torneo.