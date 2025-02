Calcio a 5 serie A, alle 20,30 lanciata dal successo con Roma. Italservice, una salita dopo l’altra. Stasera prova a sbancare Torino

La seconda giornata del girone di ritorno della regular season è già alle porte. C’è il turno infrasettimanale di serie A, si torna in azione questabsera. L’Italservice Pesaro, reduce dall’incredibile e meritata affermazione casalinga ai danni della Roma, è ospite della L84. I biancorossi giocano al PalaMaggiore di Leini, Torino, l’inizio delle ostilità è previsto alle ore 20,30. I tifosi potranno assistere alla diretta streaming attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Non c’è sosta, non c’è più tempo per godersi quei tre punti pesantissimi strappati venerdì al PalaMegabox. Ramon (foto) compagni sono attesi da un altro match veramente duro. La L84 è costruita per vincere, per puntare allo scudetto, ma ci sono margini per sognare il colpaccio. I biancorossi, però, devono fare i conti con un po’ del loro passato: nei piemontesi militano gli ex Cuzzolino, Schiochet e Fortini.

"Sarà una gara difficilissima – dice il dirigente Moreno Bordoni – con una delle squadre titolate alla vittoria finale. Noi però veniamo da un risultato straordinariamente importante, abbiamo battuto una grande squadra come Roma in casa, questo ci ha dato consapevolezza, fiducia nei nostri mezzi e anche la volontà di arrivare a Torino e cercare di fare un risultato positivo. La squadra adesso è completo, l’unica definizione, ma questo sarà per molto tempo, è Witig. Ma per il resto la squadra è a ranghi completi e andiamo con grande determinazione grande voglia. Giocheremo a viso aperto contro una squadra piena di campioni".

b. t.