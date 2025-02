Calcio a 5 serie A: domani alle 20,30. Italservice in Sicilia

L’Italservice scende in Sicilia. Quarto appuntamento del girone di ritorno: i biancorossi fanno visita alla Meta Catania domani alle ore 20,30. Mister Davide Bargnesi e ragazzi sfidano i campioni d’Italia in carica con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica. Pesaro, dopo il grande successo maturato contro la Roma, è reduce da due passi falsi consecutivi con L84 Torino e Napoli. L’Italservice recupererà Ramon e Saponara (foto), entrambi erano squalificati contro i partenopei. C’è proprio Saponara a presentare l’appuntamento contro gli isolani: "Come sto? Bene, ma mi dispiace aver saltato la sfida con il Napoli e di non aver potuto dare il mio contributo. Queste due sconfitte consecutive ci hanno insegnato che dobbiamo cercare di restare in partita fino alla fine e competere di più". Sull’avversario di turno: "Sarà una partita difficilissima, bisognerà mantenere il livello dell’attenzione altissimo, cercando di disputare una gara di gran sacrificio".

Intanto il settore giovanile del club della presidente Marinelli sta vivendo la più bella stagione della sua storia. Lo dicono i numeri e i risultati del campo. Moreno Bordoni, vicepresidente e responsabile del settore giovanile, non può che sorridere: "Siamo in una fase importante della stagione. Le formazioni del ramo agonistico stanno facendo bene e chissà se potremo toglierci soddisfazioni mai vissute prima in futuro. Il percorso dell’Under 19 Nazionale è strepitoso, i ragazzi hanno battuto tanti record. Under 17 e Under 15, che sono partite alla grande nella fasi Gold".

b. t.