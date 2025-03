Calcio a 5 serie A: finisce 5-1 ad Eboli. L’Italservice lotta e ci crede. Venancio la ricaccia indietro

FELDI

5

ITALSERVICE PESARO

1

(2-0)

FELDI : Venancio, Caponigro, Ugherani, Calderolli, Montefalcone, Caruso, Lemos, Barra, Di Stanio, Etzi, Espindola, Selucio. All. Antonelli.

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Frontino, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Manservigi. All. Bargnesi.

Arbitri: Saggese di Rovereto, Prekaj di Treviglio.

Crono: Manzione di Salerno.

Reti: 5’58’’ Barra, 13’01’’ Caponigro, 20’30’’ Saponara, 28’08’’ Venancio, 29’05’’ Espindola, 34’51’’ Lemos.

Italservice ko in casa dalla seconda forza del campionato. All 6’ Barra riceve spalle alla porta e, in virata, trafigge Manservigi. Dall’altra parte Badahi tenta subito di ripristinare l’equilibrio, Di Stanio neutralizza. Le volpi sfruttano le ripartenze e impensieriscono la difesa rossiniana, che suda freddo in almeno un paio di occasioni subendo il raddoppio sugli sviluppi di una rimessa laterale, complice anche un’indecisione della retroguardia che non taglia fuori Caponigro. Così termina la prima frazione di gioco. Nella ripresa Pesaro accorcia dopo appena 30’’ con Saponara, abile a girarsi e scagliare la sfera all’angolino. Tonidandel e compagni alzano il baricentro, ci credono, ma è il mancino di Venancio a spegnere l’entusiasmo dalla trequarti. Espindola, poco dopo, porta a quattro il bottino dei suoi sorprendendo il portiere pesarese dalla distanza. Di Lemos il 5-1.

b. t.