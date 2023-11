Calcio a 5 serie A: apre De Oliveira ma il Genzano fa 1-1. Italservice, peccato

ECOCITY

1

ITALSERVICE PESARO

1

(0-1 p.t.)

ECOCITY : Mammarella, Romano, Lolo Suazo, Fantecele, Barra, Di Ponto, Gastaldo, Fusari, Bissoni, Caruso, Barichello, Guedes. All. Angelini.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Berkane, Luberto, Pires, Belloni, Andrè, Miguelin, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce), Fabrizio Andolfo (Ercolano). Crono: Luca Paverani (Roma 2).

Marcatori: 3’56’’ p.t. De Oliveira (I), 19’05’’ s.t. Barichello (E).

Ammoniti: De Oliveira (I), Bissoni (E).

Peccato: sembrava quasi fatta poi all’ultimo minuto di gioco i romani hanno pareggiato. Sfuma allo scadere la vittoria dell’Italservice sul campo difficile della neopromossa. Eppure i biancorossi hanno aggredito subito, andando dopo pochi minuti in rete con De Oliveira che insacca al 4’. Un risultato che i pesaresi riescono a tenersi stretto fino al 19’ della ripresa, rischiando il raddoppio con De Oliveira il cui tiro si schianta sul palo. A quel punto con il portiere di movimento l’Ecocity riesce ad impattare. Del resto mister Angelini ha provato il tutto per tutto, sotto di un gol. E così a pareggiare ci pensa Barichello a meno di 60 secondi dal termine del match. Bello comunque il gol del numero 18 del team di Scarpitti. Dalla sfera rubata da Miguelin, De Oliveira tira un piattone in uscita su Mammarella, sorprendendolo. "E’ stata una partita su un campo ostico – commenta il direttore generale dei marchigiani Nicola Munzi – contro una squadra neopromossa ma che attualmente è terza in classifica. C’è chiaramente del rammarico essendo arrivato il pareggio alla fine. Comunque abbiamo dimostrato che come squadra ci siamo, il gruppo c’è, e questo è un punto importante". C’è poco tempo per rimuginare, venerdì si torna a giocare, questa volta in casa, sempre alle 20,30. Al PalaMegabox arriva Verona.

b.t.