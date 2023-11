Calcio a 5 serie A: apre Tonidandel, poi Sandro Abate fa 1-4. Italservice si arrende

ITALSERVICE

1

SANDRO ABATE

4

(1-0 p.t.)

ITALSERVICE : Luberto, Vavà, Tonidandel, Miguelin, De Oliveira, Mariani, Dener, Montesi, Belloni, Andrè, Schiochet, Putano. All. Scarpitti.

SANDRO ABATE: Parisi, Etzi, Ugherani, Avellini, Hozjan, Vitiello, De Luca, Wilde, Joselito, Petrillo, Donatiello, Rizzo. All. Basile.

Marcatori: 4’20’’ p.t. Tonidandel (I), 2’54’’ s.t. Hozjan (S), 4’29’’ Etzi (S), 13’51’’ Hozjan (S), 18’23’’ Wilde (S). Ammoniti: Dener (I), Tonidandel (I), Donatiello (S), Etzi (S).

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Luca Paverani (Roma 2). Crono: Alessandro Cannizzaro (Ravenna).

Il Sandro Abate sigla un secondo tempo strepitoso ed espugna il PalaMegabox. Eppure l’Italservice aveva firmato un primo tempo scoppiettante. Una sola rete, quella firmata da Tonidandel, per Pesaro: davanti alla porta una mischia, poi la saetta del cinque biancorosso dopo neanche 5’ di gioco. Poi è un continuo botta e risposta. Ma chi conta più palle gol è Pesaro. Il team di mister Scarpitti morde ed è audace. Il primo tempo termina con i padroni di casa avanti di una trasformazione, ma avrebbero meritato di avere un maggiore vantaggio. Nella ripresa cambia tutto. I campani cominciano ad assediare la porta locale. Il pareggio arriva con Hozjan (1-1), il sorpasso non si fa aspettare con Etzi (1-2). Gli ospiti sono scatenati. Non bastano le iniziative del capitano, di De Oliveira e di Belloni. E’ un festival di pali. Il Sandro Abate spinge e cala il tris con la doppietta di Hozjan. Sull’1-3, i marchigiani inseriscono il portiere di movimento. C’è il legno di Murilo Schiochet. Ma dall’altra parte Wilde mette fine alla contesa gonfiando la rete, a porta vuota: è 1-4. Peccato perché l’Italservice ha fatto vedere belle cose, ma è mancata di concretezza. Gli ospiti grazie all’anticipo della sesta giornata conquistano lo scettro di capolista. Almeno per una notte. Pesaro è attualmente nona con sette punti.

Beatrice Terenzi