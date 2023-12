Calcio a 5, serie A femminile. Città di Falconara, pesante ko a Molfetta

4

STILCASA FALCONARA

1

FEMMINILE : Oselame, Aguilar, Belam, Bruninha, Ion, De Marco, Turnone, Caputo, Errico, Foti, Ginosa, Sesti. All. Iessi.

STILCASA FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti.

Arbitri: Petrillo (Catanzaro), Saverio Mancuso (Lamezia Terme).

Reti: Ion (M); Aguilar (M), Ferrara (F), Belam (M), Aguilar (M).

Ammonite: Pereira (F), Aguilar (M), Errico (M).

Il Molfetta accorcia la classifica e conquista il quarto posto, lo Stilcasa Costruzioni Falconara mantiene il terzo ma perde amaramente in Puglia. Finisce 4-1 per le locali, al termine di 40 minuti in cui le marchigiane avrebbero indubbiamente meritato qualcosa in più. Dopo i primi minuti con il Falconara in avanti, e i salvataggi decisivi di Oselame su Ferrara e Boutimah, passa il Molfetta con Ion sugli sviluppi di un corner. Ad inizio ripresa Aguilar raddoppia su respinta corta della retroguardia delle Citizens. Accorcia Falconara con Ferrara sul secondo palo, pronta a sfruttare al meglio il servizio di Boutimah. Tuttavia, nonostante i tentativi, nel finale, Domenichetti ci prova col quinto di movimento ma Belam e Aguilar (doppietta) arrotondano il punteggio e inchiodano il 4-1 a porta vuota. Falconara tornerà in casa il prossimo weekend (domenica 17) contro la Lazio per un pronto riscatto in questa serie A femminile di calcio a cinque.