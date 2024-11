Calcio a 5 serie A: finisce 1-3 al PalaMegabox. Pesaro non spezza l’incantesimo. Altro ko in casa con i campioni

ITALSERVICE

ITALSERVICE: Ricordi, Tonidandel, Barichello, Saponara, Oitomeia, Gastaldo, Galliani, Witting, Gomez, Taurisano, Manservigi, Esposito. All. Bargnesi.

META CATANIA: Timm, Salamone, Bocao, Pina, Anderson, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Luka, Arillo, Siqueira, Musumeci. All. Rodrigues.

Reti: Podda (9’42’’), Anderson (22’24), Bocao (35’57’’), Oitomeia (39’11’’).

L’Italservice non si sblocca, al PalaMegabox incassa la quarta sconfitta consecutiva e resta, per ora, ancora a zero vittorie. La rete della bandiera del Pesaro arriva a 50 secondi dal triplice fischio finale con un contropiede di Oitomeia (foto a destra) che in corsa calcia e segna su deviazione. La gara è stata divertente. Gli isolani partono mettendo molta pressione sui locali. I biancorossi però non abbassano mai la testa e per larghi tratti del match sono gagliardi. Al team di mister Bargnesi manca solo il gol. Barichello, Oitomeia sfrecciano ma non concretizzano. La rete dello 0-1 arriva con Podda su corner: il portiere di casa Ricordi non vede la sfera, coperta dalla barriera e i siciliani vanno in vantaggio. L’Italservice non si arrende, costruisce, ma non riesce a gonfiare la porta degli isolani, privi del capitano Musumeci, infortunato. A 5’ dall’intervallo Bocao di sinistro sfiora il raddoppio, ma Tonidandel salva miracolosamente. A 35’’ dalla pausa lunga, Ricordi nel tentativo di parare va in sforbiciata ed esce dolorante. Al suo posto entra Manservigi.

Nella ripresa ritorna tra i due pali l’estremo difensore titolare. Dopo 3’ arriva lo 0-2 dei catanesi. Anderson si gira, prende posizione e fredda Ricordi con una girata al volo di prima intenzione sul secondo palo. La squadra della presidente Marinelli continua a crederci. Cerca l’uno contro uno, va a rimorchio, vuole sfatare il tabù. A 8’ dal termine della sfida, Pesaro si butta sul portiere di movimento. Prima Barichello poi Oitomeia. La Meta però difende forte, ricca di rotazioni. Al 3’ dalla fine del secondo tempo Bocao disegna lo 0 a 3 sfruttando il cambio in porta di Oitomeia con Ricordi. Sulla tripletta del Catania arriva poi la trasformazione dell’86 biancorosso quando ormai i giochi sono fatti.

Beatrice Terenzi