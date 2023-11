Calcio a 5 serie A: i veneti erano passati in vantaggio con Portuga. Doppio Schiochet e l’Italservice supera Verona. Vittoria dedicata all’ex dirigente Luca Casagrande

Italservice Pesaro

2

Olimpia Verona

1

(1-1 p.t.)

ITALSERVICE : Luberto, Vavà, Tonidandel, Dener, Miguelin, Belloni, Della Costanza, Andrè, De Olivera, Schiochet, D’Ambrosio, Putano. All. Scarpitti.

OLIMPIA VERONA: Ricordi, Lukaian, Jorge Santos, Lemes, Portuga, Mazzoni, Portinari, Nardi, Rocha, Giannattasio, Ugas, El Aafi. All. Castagna.

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Stefania Candria (Teramo). Crono: Luca Serfilippi (Pesaro).

Marcatori: 2’13’’ p.t. Portuga (O), 07’07’’ Schiochet (I), 3’52’’ s.t. Schiochet (I).

Ammoniti: De Oliveira (I), Nardi (O).

La vittoria è dedicata a Luca Casagrande ex dirigente biancorosso improvvisamente scomparso qualche giorno fa. La gara inizia con un minuto di silenzio. L’Italservice, con il lutto al braccio, torna al successo e lo fa dopo essere stata sotto di una rete. Il Verona sorprende i locali andando a segno dopo due minuti. Pesaro parte un po’ smarrita per il dramma societario. Portuga si smarca davanti alla porta e infila. Dopo qualche secondo sono sempre i veneti a fare la voce grossa con un palo. La risposta dei pesaresi non tarda. Da calcio d’angolo, Andrè serve Schiochet che non sbaglia. E’ pareggio. Si va all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa è tutta un’altra Italservice. Al 17’ Tonidandel offre su un piatto d’argento un assist, Schiochet calcia un bel rasoterra. Pesaro va in vantaggio (2-1). Doppietta per il laterale mancino brasiliano. Dopo due pareggi finalmente il team di mister Scarpitti conquista tre punti fondamentali per rilsalire la classifica e per rinfrancare il morale.

b.t.