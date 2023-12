Calcio a 5 serie A: Italservice in campo alle 19. Con Mantova per allungare la striscia positiva

L’Italservice cerca conferme oggi alle 19 al PalaMegabox contro la Saviatesta Mantova dopo due vittorie consecutive, incluse in una striscia di cinque risultati utili di fila. Il giocatore André Ferreira presenta la sfida così: "Loro sono a caccia di punti salvezza, esperti e molto bravi. Noi vogliamo dare continuità ai risultati positivi. A Pesaro mi trovo molto bene, siamo un gruppo ottimo, questo ci aiuta tantissimo. Più gioco e più sto bene, ma questo è merito di tutta la squadra. Il campionato è molto equilibrato, serve la massima attenzione". Va a gonfie vele anche il settore giovanile della presidente Simona Marinelli, come dice Fabrizio Mascarucci, responsabile tecnico del Settore Giovanile: "Il nostro focus principale si focalizza sull’andamento individuale dei ragazzi. Formare giocatori di buon livello è il nostro obiettivo, vederli giocare in categorie importanti sarebbe una soddisfazione enorme. Per farlo dobbiamo conoscere le loro caratteristiche, cosa su cui ci soffermiamo in continuazione. Con l’Under 19 vogliamo arrivare il più in alto possibile in campionato. Al momento siamo secondi ma abbiamo sofferto in diverse partite. Dobbiamo lottare fino alla fine della stagione". Anche l’Under 21, impegnata in Coppa Marche, vuole essere tra le protagoniste: "Siamo molto contenti di aver raggiunto la qualificazione alle semifinali. Ci piacerebbe portare a casa il trofeo, ma non sarà assolutamente semplice soprattutto adesso che le gare si fanno ancora più delicate".

b.t.