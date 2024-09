Calcio a 5 serie A, la presidente dell’Italservice Marinelli. "Mercato aperto. Grazie ai tifosi, vogliamo stupire ancora» La preparazione estiva dell'Italservice Pesaro inizia tra una settimana. Il presidente Simona Marinelli conferma il mercato aperto e l'obiettivo di completare la rosa. L'organico attuale è competitivo, con giovani promettenti. Obiettivo: dare fastidio alle squadre più quotate. Messaggio ai tifosi: grati per il sostegno, vogliamo far crescere l'appassionamento per la squadra. Inizio preparazione il 2 settembre, conferenza stampa per abbonamenti il 31 agosto.