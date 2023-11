Calcio a 5 serie A. L’Italservice Pesaro non ha tregua. Oggi c’è il Sandro Abate Avellino

Dopo il pareggio di Catania l’Italservice torna subito in azione: oggi alle 20,30 al PalaMegabox arriva il Sandro Abate Avellino per la sesta giornata di serie A, regular season. Finora il campo amico è imbattuto. "Contiamo poche ore di riposo, ma stiamo bene e abbiamo fame di vittorie – dice Matheus Dener –. Potremo contare sulla carica del nostro pubblico. A Catania siamo partiti un po’ spenti, per poi rimetterci in partita. Sono soddisfatto di questo avvio, ma abbiamo tanta voglia di crescere. Il campionato è molto equilibrato". La prossima gara in programma è sabato 11 novembre alle 15 a Ciampino. Classifica dopo cinque giornate: Olimpus Roma, Sala Consilia 12, Genzano, Torino, Sandro Abate 10, Feldi Eboli, Meta Catania 9, Napoli, Italservice 7, Pomezia 5, Ciampino, Active, Cosenza, Came Dosson 4, Mantova 1, Verona 0.

b.t.