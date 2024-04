Calcio a 5, serie A maschile. L’Italservice Pesaro ne fa cinque. Roma battuta nell’antipasto dei playoff

ITALSERVICE

5

OLIMPUS ROMA

3

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Belloni, Andrè, Caruso, Luberto, Vavà, Pires, Juan Fran, Mohabz, Schiochet, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Ceccarelli, Isgrò, Marcelinho, Fortino, Rodriguez, Tres, Gabriel, Cutrupi, Borolo, Seferi, Marcelo. All. Reali.

Arbitri: Crocifoglio (Napoli), Lunardi (Padova), Mestieri (Finale Emilia). Crono: Cannizzaro (Ravenna).

Reti: 6’26’’ p.t. Vavà (I), 18’05’’ Juan Fran (I), 0’21’’ s.t. Isgrò (O), 2’59’’ Tres (O), 5’58’’ Juan Fran (I), 6’40’’ Mohabz (I), 7’59’’ Cutrupi (O), 17’21’’ Vavà (I).

I biancorossi sfoderano una prestazione sontuosa e battono l’Olimpus Roma 5-3 al termine di una partita che è sembrata un vero e proprio antipasto playoff. I capitolini, già certi di chiudere in testa la regular season di Serie A, si devono arrendere al PalaMegabox. I ritmi dell’avvio sono impressionanti. Il parziale si sblocca al 6’ con Vavà che, dopo un pallone rubato, è chirurgico davanti a Ducci. Juan Fran sigla il raddoppio al 18’. Nella ripresa Isgrò riapre tutto siglando il 2-1, po l’Olimpus pareggia i conti con Tres. Il 3-2 di Juan Fran dura poco perché Pesaro cala il poker: Mohabz ruba palla e scarica in porta il pallone del 4-2. Cutrupi poi fa 4-3. L’Olimpus opta per il power play e viene prontamente punita da Vavà: 5-3.