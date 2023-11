Calcio a 5 serie a, OGGI QUINTA GIORNATA ALLE 17. Meta Catania imbattuta, Italservice ci prova ma in Sicilia serve un’impresa

Il successo casalingo di venerdì contro la Fortitudo Pomezia è stato meritato, goduto, festeggiato e archiviato. Adesso però la testa dell’Italservice Pesaro è rivolta verso il turno infrasettimanale di serie A di oggi per la quinta giornata di regular season. Si gioca in Sicilia, al PalaCatania contro la Meta Catania. Appuntamento alle ore 17 con diretta streaming visibile su futsaltv.it. I siculi sono imbattuti, come Olimpus Roma e Napoli, viaggiano in alta quota e contano due punti in classifica in più dell’Italservice. Pesaro, dal suo canto, vuole strappare i primi punti lontano dal PalaMegabox (finora infatti ha vinto solo davanti al suo pubblico) consapevole allo stesso tempo che sarà un match tostissimo. La storia parla chiaro: è sempre difficile tornare da Catania con un risultato positivo. I biancorossi però hanno tutti i mezzi per farcela, stanno salendo di condizione, esprimono un buon futsal e viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il poker rifilato nell’ultimo turno ai laziali. Vincere del resto significherebbe sorpasso in graduatoria. Inoltre, sarebbe il modo migliore per proseguire in questo mini-ciclo di tre gare in pochi giorni. Venerdì infatti si tornerà subito in azione, al PalaMegabox, contro la Sandro Abate. Vietato però pensarci fino a giovedì mattina. C’è ora solo la Meta Catania nella mente dell’Italservice, una trasferta lunga, insidiosa, ma da provare a rendere indimenticabile. Non sarà facile, ma i ragazzi della presidente Marinelli stanno acquisendo sempre di più la consapevolezza.

b.t.