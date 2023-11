Calcio a 5 serie A, RATTI ANCORA sponsor. L’Italservice a caccia di punti con Verona. Oggi una vittoria per Luca Casagrande

Sono ore e giorni difficili in casa Italservice. La tragica scomparsa, per un malore improvviso, dell’ex dirigente biancorosso Luca Casagrande, ha lasciato un vuoto tremendo e tanto dolore. Tutti volevano bene a Luca, marito di Weruska Marinelli, la sorella della presidente dell’Italservice, Simona. La società in queste ore ha valutato anche se fosse il caso di allenarsi e giocare la partita in arrivo, quella di oggi alle 20,30 al PalaMegabox con l’Olimpia Verona. La scelta è stata quella di giocare. Dopo i pareggi con il Sala Consilina e il Genzano, l’Italservice (foto Canal) vuole i tre punti. "Non riusciamo a capitalizzare il lavoro che svolgiamo – dice mister Fausto Scarpitti – però sono soddisfatto sia della prestazione fatta sia di come i ragazzi lavorano". Aggiunge il capitano Felipe Tonidandel: "E’ difficile dire dove possiamo arrivare in un campionato così equilibrato. Si può perdere contro l’ultima e vincere con la prima". Intanto continua la partnership tra la formazione biancorossa e la boutique Ratti di Pesaro. "Siamo felici di continuare ad affiancare l’Italservice nella sua avventura sportiva – dicono Silvana e Matilde Ratti –. A capo del club c’è la famiglia Pizza, una garanzia di serietà e passione per lo sport che ci spinge a dare il nostro contributo".

Beatrice Terenzi