Calcio a 5 serie A2. Il Russi cerca di sfondare il bunker del Grossetto

Torna fra le mura amiche del PalaValli (oggi, ore 17,30) il Russi calcio a 5 che ospita l’Atlante Grosseto, terza forza del campionato assieme a Prato ma seconda miglior difesa del raggruppamento con 40 gol subiti. La compagine grossetana – reduce dall’ottima vittoria casalinga su Lucrezia per 6-3 – insegue il Russi a 3 punti, Falchetti che, a loro volta, sono staccati di 7 lunghezze dalla capolista Real Fabrica: i ravennati hanno perso entrambi gli scontri diretti, di andata e ritorno e, praticamente, i laziali sembrano irraggiungibili per il primo posto. Ma il Russi è ottimamente posizionato per approdare ai playoff con 9 punti di vantaggio sui Grifoni, al momento sesti e la prima delle escluse dalla post season.

Programma serie A2, girone B (15ª giornata): Buldog Lucrezia-Pontedera (ore 15,30); Real Fabrica-Potenza Picena, Prato-Imolese (ore 16); Russi-Grosseto, Grifoni-New Real Rieti (ore 17,30). Riposa: Audax.

u.b.