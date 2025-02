Calcio a 5 serie A2. La Buldog si ferma a Grosseto. Renzoni: "Sprechiamo troppo»

La Buldog Lucrezia, serie A2, si ferma in terra toscana. Nella sfida in chiave play-off, i "cagnacci" capitolano per 6-3 contro l’Atlante Grosseto al termine di un match combattuto. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, in un campo ostico e contro una squadra di grande valore – afferma mister Renzoni –. Nel primo tempo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato e, purtroppo, abbiamo commesso due errori tecnici gravi che hanno regalato due dei tre gol subiti. Abbiamo letteralmente regalato la palla agli avversari in situazioni di possesso e questo ci è costato caro". Il primo tempo si è concluso 3-0: "Nel secondo tempo siamo tornati in partita con grande caparbietà. Abbiamo giocato con intensità e determinazione, riuscendo a riavvicinarci sul 3-2". Una bella rimonta che però non si è concretizzata con la vittoria: "Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra che lotta fino alla fine e che sa come affrontare avversari di questo calibro. Ma purtroppo, nel momento in cui abbiamo cercato il pareggio, abbiamo subìto il 4-2 in contropiede complice anche il grande sforzo fisico messo in campo per trovare i 2 gol". Sabato arriva il Pontedera, una squadra che ha messo difficoltà il Prato Calcio a 5 e verrà a Lucrezia agguerrita, cercando punti salvezza: "Noi dobbiamo capire con il lavoro settimanale dove abbiamo sbagliato e lavorare per correggere le nostre lacune".

b. t.