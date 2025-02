Calcio a 5 serie A2, domani alle 18 a Imola. Buldog per dimenticare la Coppa. Mister Renzoni: "Voglio intensità»

La Buldog Lucrezia si rituffa in campionato. Dopo l’eliminazione a testa alta in Coppa Italia contro il Russi, i cagnacci si preparano alla sfida contro l’Imolese di domani alle ore 18 al Pala Cavina di Imola. I ragazzi di mister Elia Renzoni guardano a questa sfida dopo aver comunque sfoderato una prestazione brillante in terra romagnola, che purtroppo non ha portato in dote il pass del turno. I gialloblu vogliono riscattarsi anche dalla sconfitta in campionato contro il Futsal Pontedera. "Dalla prestazione contro il Russi dobbiamo prendere tanto – afferma mister Renzoni –. Ora, con questo spirito e questa mentalità, dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per Imola. Il campionato è lungo e impegnativo, ma se continueremo a giocare con questa intensità e questa determinazione, possiamo fare grandi cose. Complimenti a tutti i ragazzi, sono davvero soddisfatto del loro impegno".

Sulla partita con il Russi in Coppa interviene anche Alberto Pieri dg del club: "E’ una squadra quadrata in ogni reparto e ha avuto anche il vantaggio del fattore campo". Nell’ ultimo turno della regular season la Bulldog ha perso in casa con il Pontedera. Un incontro dove i ragazzi di mister Renzoni si sono innervositi, condizionando poi l’ andamento della sfida. Bisogna pensare ai prossimi impegni ed è necessario adesso concentraci sul campionato.

b. t.