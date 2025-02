Calcio a 5 serie A2: finisce 2-7 per i laziali. Buldog all’altezza di Rieti, ma non sotto porta

La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, cede davanti al pubblico amico per 2-7 contro la New Real Rieti. Un risultato oltremodo penalizzante per i "cagnacci", che hanno disputato un match alla pari con i laziali per tutto il primo tempo e parte della ripresa. I gialloblu hanno pagato l’imprecisione sotto porta, a differenza degli avversari che invece sono stati cinici a trovare il gol in determinati momenti nel match, incanalando la sfida a loro favore.

Primo tempo molto equilibrato con entrambe le squadre che si sfidano a viso aperto, ma gli ospiti riescono a trovare la via della rete in due circostanze grazie ai gol di Poletti e Noto, questo abbastanza fortunoso. I "cagnacci" peccano di precisione sotto porta e trovano uno Strinati in giornata di grazia. Alla ripresa delle ostilità ragazzi di mister Elia Renzoni attaccano a testa bassa e accorciano le distanze con Warid. Il 2-1 però dura poco, visto che i laziali piazzano un uno micidiale e passano sul 4-1.

Mister Renzoni decide di giocare la carta del quinto di movimento ma su due sbavature la New Real Rieti riesce ad allungare con Strinati e Poletto sull’1-6. Diotalevi trova la rete del 2-6 ma ancora una volta gli ospiti sono cinici e in ripartenza con Cazzin chiudono i conti con la rete del 2-7. "Dispiace essere stati sconfitti così davanti al nostro pubblico – afferma mister Renzoni –, in questo momento siamo in difficoltà dal punto di vista fisico e dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme per venir fuori da questa situazione. Purtroppo non siamo stati cinici sotto porta e abbiamo pagato questo aspetto, ma credo che lavorando tutti insieme riusciremo a invertire la rotta".

