Calcio a 5 serie A2: finisce 5-1 per Imola. Buldog a tappeto

La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, cade a Imola. I "cagnacci" reduci dalle fatiche di Coppa contro il Russi, vengono superati dai padroni di casa per 5-1. Un match in cui i locali hanno indirizzato la sfida a loro favore nel primo tempo e non è bastata la rete di Napoletano per sovvertire l’esito del match. "Dispiace a tutti noi non aver fornito una prestazione da Buldog a Imola – afferma mister Renzoni –. I ragazzi hanno dato tutto ma abbiamo pagato molto caro lo sforzo di martedì sera in Coppa Italia. In questo momento della stagione stiamo recuperando uomini importanti dagli infortuni, ma ovviamente altri ragazzi hanno giocato tantissimo e accusano la fatica".

L’allenatore va nel dettaglio: "Basti pensare che Warid, Zanella e Chiappori martedì sera hanno giocato 48 minuti effettivi. Se guardiamo solo i numeri ovviamente vediamo tutto negativo perché veniamo da 3 sconfitte in campionato ma dico che i ragazzi ci sono e hanno lo spirito giusto per riprendersi molto presto". La nota positiva con Imola è stato l’impiego di molti giovani che stanno crescendo tanto: "Sì e tutti insieme ci giocheremo ogni chance per il nostro sogno playoff", puntualizza il tecnico del Lucrezia che continua: "Sappiamo che con il lavoro e il massimo impegno di tutti i risultati torneranno e quindi non molliamo un centimetro e ci concentreremo forte sul prossimo avversario, il Real Rieti che sabato verrà a Lucrezia. In casa nostra dovremo farci trovare pronti e tutti vogliamo ritrovare la vittoria". La Buldog intanto spera nel recupero dei giocatori infortunati. Con la squadra al completo sarà sicura mente un’altra musica. Lo spirito nonostante le sconfitte è alto, perché l’ambiente è consapevole delle qualità e delle potenzialità di questo gruppo costruito per prendersi delle soddisfazioni.

b. t.