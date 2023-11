Calcio a 5 - Serie A2 Elite. Futsal, a Reggio una sfida calda

Un match molto importante, contro la penultima in classifica (la Polisportiva Futura a 4 punti) quindi uno scontro salvezza quello che oggi in anticipo alle 19.30 attende la Futsal Cesena nella lunghissima trasferta di Reggio Calabria. I bianconeri hanno 6 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte e il turno di riposo osservato sabato scorso. I calabresi sono partiti male rispetto al potenziale, l’elemento di punta è l’universale Humberto Honorio, classe 1983, in gol nelle ultime due gare. Per i romagnoli uno scontro diretto da sfruttare per rinforzare le speranze salvezza dopo aver dimostrato nei primi cinque incontri di restare in A2 Elite.

Per non lasciare nulla al caso la società sta valutando di effettuare un paio di innesti nel mercato di dicembre per dare maggiore esperienza alla squadra che sotto questo aspetto è vulnerabile, e in qualche momento appare fragile. Il tecnico Roberto Osimani sa che questa sfida vale tanto: "Contro la capolista Manfredonia abbiamo disputato una buona gara. I calabresi hanno un giocatore di un’altra categoria come Honorio, la loro classifica è bugiarda essendo stati penalizzati da molti infortuni".

l.s.