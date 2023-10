Calcio a 5 - Serie A2 Elite. Futsal corsara in Sicilia: seconda vittoria di fila. Città di Melilli sconfitta 2-3 in rimonta

Primo colpo in trasferta e seconda vittoria di fila per la Futsal che in rimonta ha superato (2-3) il Città di Melilli dopo avere chiuso sotto il primo tempo per 2-1. Nel primo tempo botta e risposta in 3’: subito passano i padroni di casa con il bomber Bocci, poi il pareggio romagnolo con un’autorete di Diogo dopo un calcio d’angolo di Dentini. Ma al 12’ i siracusani passano di nuovo in vantaggio con Diogo che in questa occasione insacca nella porta giusta.

La ripresa è tutta cesenate (nella foto il tecnico Osimani), Gardelli pareggia segnando la rete 7 in stagione e andando in gol per la quarta gara di fila. Poi è lo spagnolo Barreno a realizzare il sigillo decisivo correggendo in rete una conclusione di Alasuutari. Emozioni negli ultimi cinque minuti quando i siciliani schierano il ‘portiere volante’: Barreno salva sulla linea, Dentini scheggia la traversa e Gardelli colpisce un palo. Mercoledì alle 17 al la Futsal ospita il Manfredonia che è a punteggio pieno. Futsal Cesena: Montalti, Nardino, Zandoli, Bonetti, Conti, Venturini, Alasuutari, Gardelli, Traversari, Barreno, Pieri, Dentini. Marcatori primo tempo: 1’ Bocci, 3’29’ ‘autorete Diogo, 11’35’’ Diogo. Secondo tempo: 1’10’’ Gardelli, 5’53’’ Barreno.

Classifica: Benevento 10, Manfredonia 9, Giovinazzo e Itria 7, FUTSAL, Roma e Canosa 6, Futura 4, Sicurlube, Capurso, Lazio e Città di Melilli 3, Molise 1.

l.s.