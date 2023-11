Calcio a 5 - Serie A2 Elite. Futsal vittoria senza convincere

Era indispensabile la vittoria per la Futsal (5-1) sul Canosa, penultimo in classifica a 6 punti, un’affermazione che ha lanciato i cesenati in una zona un po’ più tranquilla ma non troppo, a quota nove punti insieme alla Sicurlube Siracusa. Alle spalle la Futura Reggio Calabria a 7, il Canosa a 6 e il Molise a 2.

I bianconeri hanno vinto ma non hanno convinto, dilagando nel punteggio solamente nel finale contro una formazione alla sesta sconfitta di fila in otto gare. I romagnoli si sono complicati la vita da soli, troppe le occasioni fallite, ed inoltre non hanno sfruttato certi momenti a loro molto favorevoli. Fondamentale comunque era ottenere la posta piena ed alla fine è stata ottenuta per quella salvezza in A2 Elite che resta il principale e quasi doveroso obiettivo di stagione. Ricordiamo che l’ultima classificata retrocede direttamente, mentre le due formazioni che la precedono disputeranno lo spareggio nel playout.

Inoltre il bomber Gardelli, che con una tripletta è arrivato già a 11 reti in sette partite, ha raggiunto le 5 ammonizioni cadendo anche in falli inutili. Così sabato prossimo alle 18 a Roma, contro la Roma calcio a 5, sarà squalificato. Si tratta di un handicap pesante per i bianconeri privi del loro bomber e ospiti di una formazione che ha solo un punto in classifica in più (a pari merito con il Giovinazzo) ma sta viaggiando sotto le attese nonostante un organico competitivo.

I capitolini infatti nell’ultima giornata hanno vinto 1-2 a Manfredonia (segnando a 12’’ dalla fine) contro chi guida il campionato ed era imbattuto. Trasferta quindi molto difficile per la Futsal che finora in classifica ha quasi i punti che ha meritato, qualcosa in più sarebbe potuto arrivare contro il Giovinazzo, invece è stata sconfitta. La società vuole conservare a tutti i costi la categoria, la fiducia è tanta per continuare il percorso di crescita con il tecnico Osimani (confermato fino al 2025) così a dicembre sono previste novità nell’organico, dovrebbero arrivare due stranieri svincolati, anche se il mercato in generale poi è previsto per gennaio.

Leonardo Serafini