Calcio a 5 serie A2, sconfitta di misura 2-1 nonostante il nuovo acquisto. Manfroi non basta, la Buldog spaventa Bologna

Prestazione positiva per la Buldog Lucrezia, serie A2, che al cospetto di una compagine di livello come il Bologna cede per 2-1 dopo un match equilibrato. Subito prezioso l’apporto dell’ultimo arrivato Felipe Manfroi a segno nella ripresa, anche se non è bastato per riuscire a strappare un pareggio prezioso. "La Buldog ha giocato una buona gara – afferma mister Renzoni (foto) – lottando fino all’ultimo secondo alla ricerca di un pareggio che meritavamo. Il primo tempo siamo andati sotto 2 a 0 commettendo un paio di errori individuali, ma siamo stati sempre in partita mettendo in grande difficoltà un Bologna che ha commesso molti falli, ma noi non siamo stati capaci di sfruttare un tiro libero molto importante e 2 punizioni dal limite".

Nella ripresa è arrivato il 2 a 1 con il gol di Manfroi: "Abbiamo cercato la rete con tutte le nostre forze, ma la bravura della fase difensiva avversaria unita alla nostra imprecisione sotto porta non ci ha permesso di trovare nemmeno un punto. Comunque la Buldog c’è e non molleremo un centimetro". L’arrivo di Felipe Manfroi, nonostante l’atleta non è ancora nella sua forma ottimale, ha portato spessore e maggiore mentalità alla squadra. "Abbiamo 15 giorni di lavoro intenso per non sbagliare fra due settimane contro l’History Roma 3Z. Vogliamo fortemente la salvezza e la vittoria", chiude Renzoni.

b.t.