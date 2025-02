Calcio a 5 serie b. Brusco stop per la Mernap Faenza. Al PalaCattani passa l’Eta Beta Fano

Pesante ko per la capolista Mernap Faenza sconfitta 2-5 in casa dall’Eta Beta Fano. Un passo falso che permette a Jesi di portarsi ad un solo punto dalla vetta. I faentini chiudono il primo tempo avanti 2-1 (6’ pt Matteuzzi e 17’ Grelle per la Mernap e al 15’ Severi per gli ospiti) poi subiscono il ritorno dell’Eta Beta. Al 7’ Lourencete pareggia i conti (2-2) poi i direttori di gara espellono il faentino Hassane per somma di ammonizioni. Al 12’ i fanesi si portano per la prima volta avanti (3-2) e a chiuderla è Cirillo con una doppietta siglata al 15’ e al 19’ infliggendo ai faentini faentini la quinta sconfitta stagionale. Nel prossimo turno i manfredi giocheranno sabato alle 15 in casa del Cus Ancona.

La formazione della Mernap: Pagliai, Garbin, Ferrara, Hassane, Grelle, Magliocca, Kasimi, Zin Dine, Di Maio, Matteuzzi, Lebbaraa, Delvecchio. All.: Vespignani. Nel prossimo turno la Mernap giocherà sabato alle 15 in casa del Cus Ancona. Classifica: Mernap 24; Corinaldo 23; Chieti 22; Jesi e Eta Beta Fano 21; Macerata* e Teramo 19; Recanati e Ancona 16; Montegranaro 15; Montesilvano* 4. * già riposato