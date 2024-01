Calcio a 5 Serie B e C2. Fucecchio, doppia gioia. Un punto per il Limite

Una rasoiata di Umalini a 2 minuti dalla fine torna a far sorridere la Vigor Fucecchio, che quasi 90 giorni dopo l’ultima volta, ritrova quella vittoria nel raggruppamento C di Serie B che mancava ormai quasi da un girone intero. I gialloneri hanno infatti regolato 2-1 in casa il fanalino di coda Sant’Agata: prima frazione dominata dalla paura con i fucecchiesi che passano in vantaggio col giovane Qevani e vengono raggiunti proprio allo scadere. Una vittoria fondamentale per la truppa fucecchiese per provare a scrollarsi di dosso un po’ di tensione e rimanere agganciata alla corsa salvezza. In quest’ottica sarà fondamentale ora la sfida di sabato alle 15 a Prato contro l’Arpi Nova, distante solo 2 lunghezze. Scendendo nel girone B di C2, invece, sofferto ma prezioso 2-1 dell’Atletico Fucecchio nello scontro al vertice di Prato contro il San Giusto. Dopo una prima frazione a reti bianche, con un rigore sbagliato dai biancorossi e una super parata di Tommasino, ci pensano bomber Frediani e Gianmarco Magini a stappare la partita. Il San Giusto accorcia, ma l’Atletico tiene fino alla fine e aggancia in vetta il Timec, fermato sul 2-2 a Firenze dal Midland. Sono 7 ora i punti di vantaggio sulla terza. Finisce infine 3-3 la trasferta del Limite e Capraia sul campo de La Querce. Per i giallorossi, settimi a quota 25, doppietta di Cardellini e gol di Fashandi. Domani sera alle 21.30, l’Atletico tornerà in campo ospitando l’Alfieri Campi, mentre il Limite lo farà ricevendo il Quartotempo Firenze.