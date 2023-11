CALCIO A 5 SERIE B E C2. Vigor Fucecchio domani col Bagnolo in cerca di riscatto, bene Atletico e Limite

Niente da fare per la Vigor Fucecchio alla Bastia di Livorno contro il quotato Boca, che ha la meglio per 8-3, staccando quindi i fucecchiesi in classifica. La squadra di coach Poli inizia bene, poi un black-out di un minuto e mezzo costa il 3-0 in favore dei labronici che indirizza la partita. Capitan Grancioli e compagni cercano la difficile rimonta, ma il Boca gestisce bene e chiudendo il discorso. Per la Vigor hanno segnato Ammannati, Qevani e Byaze. Questa, invece, la formazione: Frizzi, Campinoti; Petri, Catania, Umalini, Randazzo, Pellegrini, Ammannati, Qevani, Byaze, Montalbano, Grancioli. Ora i neroverdi torneranno in campo domani alle 19 al palazzetto di Fucecchio per ospitare il Bagnolo, nel recupero della gara non disputata lo scorso 34 novembre per l’alluvione che ha colpito la Toscana.

Scendendo nel girone B di Serie C2, invece, la capolista imbattuta Atletico Fucecchio non fa sconti e dopo il 10-0 rifilato al No Sense, vince senza subire reti anche a Firenze contro il Quartotempo. Nel 6-0 finale spicca la tripletta del solito Frediani, giunto a quota 16 centri stagionali, mentre le altre reti portano la firma di D’Alcamo e dei gemelli Lorenzo e Gianmarco Magini. Questi i protagonisti schierati da mister Perretta: Tommasino, Pintus; Menichini, Magini L., Magini G., D’Alcamo, Cripezzi, Frediani, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani.

Quartotempo che in precedenza si era imposto 6-5 in casa del Limite e Capraia nel primo turno di Coppa Toscana, dove i giallorossi limitesi sono andati in gol con Cardellini (2), Cinotti, Fashandi e Sodi. La squadra di coach Gargelli si è però rifatta in campionato regolando 4-2 la Laurenziana sempre al “Cecchi“ di Limite sull’Arno. Decisiva stavolta la doppietta di Massara e i guizzi di Magazzini e Sodi. Ecco la formazione: Tamburini, Scaramelli, Massara, Cardellini, Matteini, Magazzini, Pedicini, Vannini, Nesti, Fashandi, Cinotti, Sodi.