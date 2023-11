Calcio a 5, serie B femminile. Chiaravalle, blitz a Grottaglie: trionfo e primo posto in classifica

Vittoria e vetta. Nella quinta giornata l’Atletico Chiaravalle vince in terra pugliese, a Grottaglie, in casa del Woman Futsal Club per 1-3. A regalare la vittoria che vale il primo posto, le reti di De Brito, Nicoletti Pini e Venturini. Al Pala Campitelli, il primo tempo è nel segno dell’Atletico, che approccia meglio la partita con un pressing costante. Al 3’ De Brito sblocca la gara, Nicoletti Pini raddoppia su rigore, realizzando il suo primo gol di stagione. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-2. Riparte la gara. Il Grottaglie, subito aggressivo, riesce ad accorciare le distanze. Le ospiti accusano il colpo, ma Moczik in porta risponde presente. Le chiaravallesi, sventato il pericolo, riprendono a giocare con la stessa intensità del primo tempo, con una pressione tale da non consentire alle avversarie di creare gioco. Le pugliesi passano al portiere di movimento tentando il tutto per tutto, ma in contropiede arriva anche il terzo gol ad opera di Venturini. Moczick salva ancora il risultato, finisce 1-3. "Non mi sembra ci sia mai accaduto di essere primi in classifica alla quinta giornata, tra l’altro con una gara in meno di chi è a pari con noi e di alcune delle inseguitrici più vicine. Questo ci rende felici e consapevoli che stiamo percorrendo la strada giusta", commenta il tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli, soddisfatto per la vittoria conquistata.

WFC GROTTAGLIE: Cordaro, Giliberto, Calendi, Gea Romero, Pegueroles. A disposizione Cacciapaglia, Linzalone, Marzella, Russo, Soloperto, Sportelli. All. Pannarale.

ATLETICO CHIARAVALLE: Moczik, Magnanti, De Brito, Donati, Nicoletti Pini. A disposizione Tavoletti, Ferroni, Cea, Venturini, Taioli, Loth, Capradossi. All. Molinelli.

Marcatrici: 17,28 pt De Brito, 7,10 pt Nicoletti Pini, 16,26 st Gea, 5,40 Venturini.

Classifica dopo 5 giornate. Chiaravalle, Virtus San Michele 10, Altamura 9, Pucetta, Levante Caprarica, Molfetta 7, Città di Taranto 6, Woman Futsal Club 5, Chieti 4, Futsal Prandone 3, Montesilvano 0.

a. m.