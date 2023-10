Calcio a 5 serie B. La Futsal Sangio all’attacco della leader

Oggi è scontro al vertice nel campionato di calcio a 5 serie B a San Giovanni fra la Futsal Sangio e la capolista Fucecchio. Fischio d’inizio ore 15 alla palestra di Piazza Arduino Casprini. La squadra azzurra del presidente Simone Serafini, dopo la sconfitta (6-8) beffa all’esordio con la Boca Livorno (la Futsal aveva assenti 4 titolari), ha vinto a Reggio Emilia (1-5) contro il Bagnolo Calcio. Ed oggi tenta il bis con l’imbattuta capolista. Tornano a disposizione di coach Alex Diaz alcuni giocatori. Non sono ancora recuperabili i bomber Righeschi e Riccobono. Il pivot spagnolo Ruiz Gea Jose Carlos in due gare ha segnato 6 gol. Coach Alex Diaz ha commentato: "Quando tutti saranno a disposizione, la nostra squadra sarà una delle protagoniste del torneo. Puntiamo decisi alla promozione in serie A. Col Fucecchio sarà dura".

Gigr