Calcio a 5 serie B. La Mernap è pronta. Sabato il primo test

È iniziata lunedì scorso a Granarolo Faentino la stagione della Mernap Faenza, pronta per il debutto nel campionato nazionale di serie B. Agli ordini di mister Matteo Vespignani, e dello staff composto da Matteo Monti, Lorenzo Masi, Massimiliano Dall’Ara, Bruno Antonelli e Massimo Gramegna la formazione ha svolto la prima seduta degli allenamenti. Sabato a Bertinoro, invece, la Mernap giocherà la prima amichevole contro la Polisportiva 1980 che milita nel campionato di serie C2.

"Siamo contenti di essere in un campionato prestigioso come la serie B – afferma il presidente Filippo Merendi – e considerando che fino a quattro anni fa eravamo in D, non possiamo che essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto. Saremo in un girone insidioso con squadre delle Marche e dell’Abruzzo e sarà un grande stimolo perché affronteremo avversari nuovi e giocatori che non conoscevamo prima. Penso che sarà una stagione stimolante pur consapevoli dei nostri limiti ma anche delle nostre qualità che non mancano. Il nostro obiettivo è goderci questa avventura con entusiasmo non dimenticandoci mai che siamo una neopromossa, e questo è lo spirito che ha sempre contraddistinto la nostra squadra e con il quale finora siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti".

La rosa della Mernap con la quale affronterà la stagione di Serie B:

Portieri: Patrick Pagliai, Luca Delvecchio, Nico Negri

Difensori: Michael Cedrini, Giacomo Ferrari, Luca Gatti, Luca Matteuzzi

Laterali: Yassine Maski, Alex Pellini, Davide Magliocca, Achraf Lebbaraa, Abdel Hassane, Akram El Oirraq, Ezequiel Martel Montoli.

Universali: Nicolò Garbin.

Attaccanti: Valerio Di Maio, Alessandro Grelle, Abdessamad Zin Dine.