CALCIO A 5 SERIE C. Riscatto biancorosso: ko la capolista X Martiri. E in C2 primo successo del Santa Sofia Il Forlì, reduce da 5 sconfitte consecutive, ha battuto 4-2 il X Martiri Ferrara, ora non più capolista, nell'8ª giornata di Serie C1. Nella 7ª giornata di Serie C2, Santa Maria Nuova 1980-Bagnacavallo 2-5, Castel San Pietro-Santa Sofia 3-7. Classifiche: C1: Mernap Faenza 22; X Martiri Ferrara 19; Sassuolo, V. Medicina 17; C2: Ceisa Gatteo 21; Fossolo 18; Bagnacavallo 15.