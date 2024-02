Calcio a 5 serie c1. La Mernap Faenza torna al comando

Torna al comando solitario della classifica la Mernap Faenza, vittoriosa sabato pomeriggio al Palacattani contro l’Aposa Bologna. A differenza della rocambolesca gara d’andata, tra le mura amiche i manfredi hanno concesso molto meno ai propri avversari e alla fine si sono imposti 3-1 grazie alla tripletta messa a segno da Patrick Sgubbi (in foto). I rossoneri si sono portati avanti già all’inizio del primo tempo. Dopo il momentaneo pareggio dei bolognesi, i faentini hanno rimesso la testa avanti con due reti in tre minuti. Una buona gestione del doppio vantaggio tra gli ingredienti che hanno consegnato alla Mernap la 14ª vittoria stagionale. Un risultato che unito al pareggio 4-4 tra Forlì e Villafontana ha consentito ai faentini di restare in vetta alla classifica in solitaria. Sabato i faentini saranno ospiti della Rossoblu Imolese.

Classifica: Mernap Faenza 44 pt, Villafontana 42, Sassuolo 38, X Martiri Ferrara 34, Equipo Crevalcore 31, Aposa Bologna 23, Forlì 22, Baraccaluga 21, Parma 19, Montale e Rossoblu Imolese 13, Rimini 8.