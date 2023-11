Calcio a 5 serie C1. La Mernap si salva nel finale

Mernap Faenza

2

X Martiri Ferrara

2

FAENZA: Pagliai, Garbin, Ferrara, Rezki, Fucci, Sgubbi, Lebbaraa, El Oirraq, Matteuzzi, Magliocca, Grelle, Negri.

FERRARA: Montanari, Pozzi, Forti, Cammarata, De Oliveira, Bonato Fernandes, Degregorio, Dolcetti, Russo, Allegretti, Minciotti, Nochimura.

Reti: 16’ pt Allegretti, 5’ st El Oirraq, 13’ st Dolcetti, 17’ st Grelle

La sconfitta con il Villafontana e il pareggio interno con il X Martiri Ferara complicano la classifica della Mernap, ora in vetta insieme ad altre due squadre. Contro Ferrara, i faentini soffrono a lungo, chiudendo il primo tempo sotto 0-1. Nella ripresa arriva il pareggio con El Oirraq al 5’, ma a passare in vantaggio sono ancora gli ospiti con Dolcetti. Il pareggio lo firma Grelle a tre dalla fine, evitando per i rossoneri la seconda sconfitta consecutiva. Sabato la Mernap giocherà in casa della neopromossa Crevalcore, ultima di andata e del 2023, visto che il campionato si fermerà poi fino a gennaio, e lotterà per il titolo di ‘campione d’inverno’ con Villafontana e Sassuolo, appaiate in vetta ai faentini.

Classifica: Mernap Faenza, Villafontana e Sassuolo 23; X Martiri Ferrara 21; Crevalcore 18; Baraccaluga e Aposa Bologna 13, Parma e Forlì 9; Imolese 8; Rimini 7; Montale 4.