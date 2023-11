Calcio a 5 serie c1. Mernap, da 5-1 a 5-5. E raggiunta in vetta

Pareggio amaro per la Mernap che in casa dell’Aposa Bologna dilapida il vantaggio di 5-1, facendosi raggiungere sul 5-5. Un passo falso che costa l’aggancio in vetta alla classifica da parte del X Martiri Ferrara. In vantaggio grazie a Grelle, i manfredi nella seconda frazione si portano sul 5-1 grazie alle reti di Maski al 5’, Magliocca al 7’, di Grelle al 10’ e di Lebbaraa al 13’. Una partita quindi già chiusa, ma inaspettatamente i bolognesi segnano quattro reti e agguantano il 5-5 finale. Oggi alle 17.30 i faentini di nuovo in campo allespiti dell’Erba 14 Riolo Terme per l’incontro di Coppa Velez, sabato alle 15 al PalaCattani affronteranno la Rossoblu Imolese. Classifica: X Martiri Ferrara e Mernap Faenza 19; Sassuolo e Villafontana 14; Crevalcore 9,;Parma e Rossoblu Imolese 8; Aposa Bologna e Baraccaluga 7, Forlì 6, Montale e Rimini 4.