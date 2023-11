Calcio a 5 Serie C2. Duello in vetta per la capolista Atletico Fucecchio. Limite e Capraia di scena nella tana del Lebowski

Grande appuntamento stasera all’impianto Aca di Fucecchio per l’Atletico, che alle 21.30 ospita il Timec Prato. Per i biancorossi locali, imbattuti leader del girone B di Serie C2 con 22 punti, si tratta infatti di un vero e proprio scontro al vertice contro quella che attualmente è la loro prima inseguitrice, distante 4 lunghezze ma con una partita in meno (oltre al turno rinviato per l’alluvione dello scorso 2 novembre devono recuperare anche il match sul campo della Laurenziana terzultima). Una sfida che mette a confronto l’attacco più prolifico del campionato, quello dell’Atletico Fucecchio autore fin qui di 45 reti (oltre 5 di media a partita) e la difesa meno battuta: appena 8 i gol incassati finora dai lanieri. Da questo punto di vista, però, anche la formazione di coach Perretta è reduce da due vittorie con porta inviolata. Curiosamente, poi, il Timec è stato implacabile tra le mura amiche con 5 vittorie in altrettante partite, mentre nelle 2 trasferte ha collezionato un successo e una sconfitta.

Nello stesso raggruppamento, sempre stasera alle 21.30, trasferta altamente complicata per il Limite e Capraia, impegnato a Firenze nella ’tana’ del Centro Storico Lebowski. Sebbene abbiano 3 punti di ritardo rispetto ai giallorossi di coach Gargelli, infatti, i grigioneri fiorentini sono una delle rose più attrezzate del lotto. Nelle ultime 3 partite disputate hanno comunque raccolto solo 2 pari, risultando però l’unica squadra a frenare il percorso altrimenti netto della capolista Atletico Fucecchio, mentre il Limite è reduce dal 4-2 inflitto alla Laurenziana, che ha interrotto una striscia di 3 ko consecutivi.