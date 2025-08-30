Calcio a 5 serie D girone A: tutta la provincia coinvolta. Via al campionato dove suona il "campanile»: passione pura dentro al pallone che rotola

Prenderà il via con le gare di Coppa Marche a metà settembre il campionato di Calcio a 5 che nella nostra provincia impegna tante squadre nel girone A della serie D. Salutata la vincitrice dello scorso campionato Alma Juventus Fano e lo Gnano 04 che ha staccato con la vittoria dei playoff il pass per la serie C2 e si è già rafforzato con Luca Cagnoli, Ivan Buruiana e Marco Ricci, ora la palla a rimbalzo controllato passa alle altre squadre della categoria. Non si può non cominciare da Urbino dove, sotto i torricini, sono stati confermati i senatori Guido Mancini e Alberto Pagliari. Il player manager Sebastiano Lentinello analizza la sua squadra: "Vincere è sempre difficile e la concorrenza è agguerrita. Sarà dura spuntarla sulle tante squadre della nostra provincia e sulle anconetane. Parlerà come sempre il campo. Sul fronte mercato abbiamo salutato Elia Ghiselli, Maicol Boni e Matteo Ceccarelli ma abbiamo riportato a casa molti urbinati come Francesco Tancini, Carlo Cimatti e Urim Maqkaj ai quali affiancheremo anche alcuni profili che stiamo individuando tra gli studenti universitari". Anche le tigri del Nerone dell’Audax Piobbico scalpitano: "Il campo ci dirà dove possiamo arrivare – dice il mister Filippo Merendoni –. Sono molto contento della squadra e vedere il palazzetto pieno è uno stimolo. Sul mercato sono arrivati dei giovani dall’Urbania ma abbiamo perso Guglielmo Blasi passato all’Acqualagna in serie C2".

Il Vado C5 punta invece a migliorarsi: "Abbiamo confermato in blocco la squadra che lo scorso anno ha raggiunto i playoff – commenta il presidente Lorenzo Cosmi –, puntando su mister Marco Mazzetti. Il raggiungimento dei playoff dopo oltre dieci anni ci da quest’anno la spinta a fare meglio". AI nastri di partenza anche il San Costanzo Calcio a 5: "Ci siamo costituiti ex novo come società – dice il presidente e giocatore Alessandro Lucarini – mantenendo come base della squadra la rosa dello scorso anno con innesti di giovani del posto. In panchina la novità Moreno Piccioli, con grande esperienza nei settori giovanili e che quest’anno affronterà le sfide di una prima squadra giovane". Tra le anconetane che potrebbero essere inserite nel girone A, il Valmisa che già due anni fa fu accorpata alle pesaresi: "Si tratta di in campionato storicamente equilibrato e competitivo – dice il dirigente Stefano Bartolucci –. Quest’anno la guida tecnica sarà affidataa mister Diego Petrolati, reduce dall’esperienza in Serie A2 con l’Audax Senigallia".

Andrea Angelini