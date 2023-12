Calcio a 5. Tempo di derby in B per la Vigor di Poli

Derby domani per la Vigor Fucecchio, che alle 15 al locale palazzetto riceverà la capolista Futsal Pontedera per la nona giornata del girone C di Serie B nazionale. La gara era stata rinviata la scorsa settimana. Un match sulla carta proibitivo per i ragazzi di mister Poli, attualmente penultimo con 3 punti di vantaggio sull’ultimo posto. Nel raggruppamento B di Serie C2 regionale, invece, dopo l’impresa nel derby contro l’Atletico Fucecchio (vittoria per 4-2 con doppietta di Nesti e centri di Cardellini e Sodi) il Limite e Capraia torna in campo stasera alle 22 a Maliseti contro la capolista Timec. I biancorossi fucecchiesi, a cui non sono bastati i gol di D’Alcamo e Frediani, ospitano invece stasera alle 21.30 la Sestoese, formazione di metà classifica.