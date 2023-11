Calcio a 5. Vigor, pareggio amaro. Cadono le squadre di C2

Torna a smuovere la classifica nel girone C di Serie B la Vigor Fucecchio, ma quanto rammarico nella trasferta bolognese contro il Balca Poggese. Sempre avanti fino al 3-4 a un minuto dalla fine, i ragazzi di mister Poli hanno dovuto alla fine accontentarsi del pari (a segno Ammannati con una doppietta, capitan Grancioli e Catania). Prima sconfitta stagionale, invece, nel raggruppamento B di Serie C2 per l’Atletico Fucecchio nello scontro al vertice interno contro il Timec Prato. I lanieri si sono confermati squadra solida e cinica imponendosi per 2-1 e riaprendo così la corsa al primato. Per i “colchoneros“ la rete porta la firma del solito Frediani. Niente da fare anche per il Limite e Capraia, tornato con le ossa rotta da Firenze, dove è stato superato con un rotondo 4-0 dal Centro Storico Lebowski, che ha così staccato in classifica proprio i giallorossi di coach Gargelli.