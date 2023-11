Calcio a 7 Aics: Piccolo Faro vince ed è pronto a diventare protagonista

La Spezia, 20 novembre 2023 - Con le nove reti segnate, il Piccolo Faro dimentica velocemente la gara d'esordio e vuole candidarsi a ricoprire anche per questa stagione il ruolo da protagonista del campionato.

Banco di prova sarà la gara di settimana prossima, quando, tra le mura amiche della Pianta 310, ospiterà la vera rivelazione delle prime quattro giornate del Campionato Spezzino di calcio a 7 targato Aics (che si disputa anche al Trincerone e al Berghini di Sarzana): l'Oto Melara.

Quest'ultima, trascinata dalle reti di Chiocca e Coraci, ha la meglio anche su Carpe Diem.

Un ottimo secondo tempo e la doppietta di Navari, non sono sufficienti ad Mtu a fermare la corazzata del duo Giannarelli e Tassora.

Match combattuto e ricco di occasioni da ambo le parti, la sfida delle Pianazze tra Avanti Tutta e Paolino's Pub. Ad avere la meglio la squadra di Mister Zampolini.

In Serie B primo successo per la Loska (doppiette di Grassi e Precetti), Real Prulla e The Garden.

In Serie C, gara ricca di gol tra Bon Sti Chi e Real Bozi: la rete ad inizio partita della squadra capitanata da Farhat scuote la giovane squadra del presidente Balzano che prima agguanta il pareggio e nel secondo tempo dilaga: 6-2 il risultato finale.

La capolista San Marco continua il suo percorso da imbattuta, 4-3 con Ria Real; vittoria anche per la Fulgor e Alfredo Uomo.

SERIE A

Avanti Tutta-Paolino's Pub FC 3-2, Pizzeria Bacetto-Mtu Italia 3-2, Oto Melara-Carpe Diem 5-4, Taverna del Metallo-Il Piccolo Faro 3-8.

SERIE B

Pizzeria dal Mancio-Lokomotiv Loska 2-4, Quelli del Giovedì-The Garden 3-4, Real Prulla-Arci Pitelli 1-0, Polisportiva Discovery-Grandi Macchine 3-3.

SERIE C

Alfredo Uomo-Stella Rossa Scoglietti 3-2, San Marco FC-Ria Real 4-3, Bon Sti Chi-Real Bozi 6-2

U.S.P. Yes You Rent-Fulgor FC 1-4.