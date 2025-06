Calcio a 7, Seven Cup ’Trofeo Traslochi Loschi–Qf Serramenti’. Trionfo della Stiamo Valutando. Vince il ’blocco’ del Formigine

Con 63 gare giocate in tre giorni da oltre 400 giocatori che si sono alternati nelle 32 squadre al via si è chiusa con numeri da record l’edizione 2025 della Seven Cup ’Trofeo Traslochi Loschi–Qf Serramenti’, la maratona di calcio a 7 dello scorso fine settimana a San Marino di Carpi, sul campo in sintetico della United.

Ad alzare il trofeo è stato Stiamo Valutando, formazione col ’blocco’ del Formigine che in una finale intensa, giocata davanti a oltre 500 spettatori e preceduta dai fuochi d’artificio, ha regolato 4-1 il Panificio Gallone, campione in carica, che ha così visto sfumare il bis all’ultima curva.

La finale non ha deluso le attese con Panificio Gallone che è scappato in avvio sull’1-0 grazie al tap in sottoporta di Christian D’Ambrosio, neo acquisto della Solierese, subito azzerato dal pari su punizione di Christian Macchioni (Formigine). Prima del riposo Stiamo Valutando ha messo la freccia con Giacomo Masoch (Formigine) e nella ripresa gli attacchi del Panificio Gallone non hanno trovato efficacia, con l’ex carpigiano Matteo Rossi (passato dal Formigine a Fabbrico) decisivo sull’occasione migliore di Emmanuel Vanga (Medolla San Felice).

Stiamo Valutando ha così avuto spazio per ripartire e ha chiuso i conti ancora con Masoch allo scadere e nel recupero è arrivato anche il poker di Manuel Esposito (Campagnola). I campioni si sono presi anche il premio di "mvp" del torneo con lo stesso Macchioni e quello dei miglior portiere per Rossi, mentre il Panificio Gallone si è consolato grazie al capocannoniere Davide Barbieri, autore di 5 reti dagli ottavi in poi.

Gli altri premi sono andati a Migliarina Ldm come miglior tifoseria, Da Cantù per il Fair Play e Filippo Pignatti (Ricarica Auto) per il gol più bello, mentre a completare il podio sono state al 3° posto ex aequo Bottega di Viola Amarcord e Ricarica Auto.

Davide Setti