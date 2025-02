Calcio a cinque

Turno infrasettimanale in A2 Elite amaro per il Modena Cavezzo, sconfitto 4-1 in casa dal Pordenone nella sesta giornata di ritorno.

La seconda sconfitta di fila per i gialloblù, dopo quella di Cagliari, nasce da una prestazione comunque sopra le righe, con un primo tempo dominato (sono due le occasionissime per Dudu Costa e c’è anche un palo di Sansone) in cui però sono i friulani a segnare due volte in ripartenza con le reti che portano le firme di Grigolon e Ziberi. Nel secondo tempo a cinque minuti dalla fine arriva il 3-0 di Chtioui, poi col portiere di movimento accorcia Dudu Costa e il possibile 2-3 si ferma sul palo, prima del definitivo 4-1 firmato da Ziberi. Delle ultime 4 solo Milano penultimo va a punti e si avvicina a -3.

Le altre partite: Mantova-Leonardo 3-1, Elledì-Cdm 2-2, Lecco-Milano 2-2, Rovereto-Ol. Verona 4-3, Mestre-Altamarca 6-0, Maccan-Cesena 5-4.

Classifica. Mestre 49, Mantova 47, Rovereto 34, Maccan e Altamarca 30, Cdm * e Elledì 29, Pordenone e Lecco 27, Cesena 19, Leonardo * e Modena Cavezzo 15, Milano 12, Ol. Verona 11.

Serie C1. Nel recupero della gara rinviata per lutto la Pro Patria San Felice (nella foto Salerno) sbanca Ponte Rodoni per 4-2 e torna solitaria in vetta a +3 sul Baraccaluga e +5 sul Gatteo e 4 gare dalla fine. Primo tempo stregato per la squadra di Greco fermata dalle parate di Marchetti, coi ferraresi che trovano il vantaggio.

Nel secondo tempo il pareggio di El Madi e nuovo vantaggio di casa, poi in 3’ ancora un super El Madi firma il sorpasso con una doppietta (3-2) e Salerno a 4’ dalla fine cala il poker, poi ci pensa Latino a parare il rigore che potrebbe rimette in corsa il Ponte Rodoni.

d.s.